ROMA, Italia.- Diversos estudios demuestran que hoy en día el consumo de los alimentos precocinados ha aumentado considerablemente. Esto se debe, entre otras cosas, a que, por lo general, se dispone de menos tiempo para la compra y para la elaboración de la comida, informa el portal web aleteia.com.

¿Pero qué son los alimentos precocinados? Son aquellos que están sometidos a menor o mayor grado de procesamiento (cocción y refrigerado). Algunos para consumirlos requieren sólo un calentamiento previo (microondas, horno, hervido).

En el mercado los podemos encontrar de las siguientes maneras:

Alimentos frescos: principalmente vegetales como lechugas, escarolas, por ejemplo. Suelen ya venir limpios, pelados, cortados y envasados para consumirlos de forma inmediata. Su vida útil es de 7 a 10 días refrigerado.

Alimentos procesados: son los ya cocidos y a veces con sal agregada para su conservación. Se envasan en recipientes herméticos (latas o vidrio). Se pueden encontrar en forma de conservas: porotos (judías), lentejas, atún al aceite, duraznos (melocotones) en almíbar… Su vida útil puede ser de meses e incluso años.

Alimentos altamente procesados: son los que están elaborados principalmente con ingredientes industriales (sabores, colores, conservantes) y que contienen muy poco o ningún alimento entero como, por ejemplo, las sopas deshidratadas, fideos instantáneos, salsas, helados y snacks. Tienen una vida útil prolongada.

Alimentos congelados frescos: son aquellos con propiedades similares a los frescos pero sometidos al congelamiento para su conservación. Necesitan ser mínimamente calentados o hervidos para su consumo. Son vegetales y algunas frutas. La vida útil puede ser de algunos meses.

Alimentos congelados preparados: son los que están conservados con frío. Por ejemplo, lasaña, empanadas, papas, pizzas, entre otros. Antes de ser consumidos necesitan de algún toque de cocina (horno o fritura). Su vida útil es de 2 o 3 meses.

Ahora bien, ¿estos alimentos precocinados pueden ser siempre considerados los perjudiciales para una alimentación saludable? Quizás lo más recomendable sea saber que cuentan con ventajas y desventajas.

Consejos prácticos si consumes estos alimentos:

Combínalos con alimentos naturales y frescos como vegetales. Si son porotos (judías) precocidos acompáñalos con ensaladas y así tu plato quedará más completo.

Equilibra. Si es fin de semana y quieres comer empanadas, croquetas o papas, cocínalas en el horno e intenta equilibrar tu menú agregando vegetales y frutas.

No añadas más sal. Si usas una conserva de carne o legumbres no le agregues más sal porque de por sí la que tienen estos alimentos ya es suficiente.

Haz tus congelados. Elaborar tus propios congelados puede serte de mucha ayuda ya que te permitirá obtener mayor cantidad de alimentos que luego los puedes congelar en porciones individuales para utilizarlas en distintos momentos.

Realiza un plan semanal. Organiza tu plan de comidas semanal en familia. Esto te ayudará a comprar sólo lo que necesitas y además podría representar una actividad didáctica para hacer con los tuyos.

Lee las instrucciones. No olvides siempre de seguir las instrucciones de preparación del alimento que aparecen en el empaque y su fecha de caducidad.

En conclusión, estos alimentos no están incluidos dentro de una alimentación saludable, aunque no por ello tienen que ser rechazados de forma tajante. Por ende, no es recomendable consumirlos a diario y es mejor complementarlos con otros alimentos frescos para alcanzar un equilibrio adecuado.