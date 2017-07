Por esta razón el matrimonio te engorda

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El amor, es esa sensación maravillosa donde todo parece estar en el lugar adecuado, el sol está brillando todo el tiempo, su pareja es perfecta y finalmente se siente que la vida tiene un propósito, informa La Gran Época.

Sí, el amor es eso y mucho, mucho más. Todo el mundo sueña con encontrar el amor verdadero porque es retratado como un perfecto estado del ser. Mientras que el amor es sin duda algo que vale la pena esperar, también es un intercambio “de algo por algo”. Usted recibe amor, pero puede que tenga que decir adiós a su físico delgado, bueno, eso es de acuerdo una investigación.

También te puede interesar: Niños con 'smartphone', los que más se contagian de piojos

Así es, como dicen los investigadores, las parejas felizmente casadas tienden a ganar más peso. En su investigación, encuestaron a 169 parejas durante cuatro años. Los entrevistaron acerca de su satisfacción marital y registraron sus pesos. (esta investigación se realizó en Estados Unidos, por lo que tales hallazgos pueden no ser enteramente ciertos en otros países).

El estudio demostró que las parejas menos satisfechas eran más delgadas.

Uno puede pensar que las parejas menos satisfechas estarían ganando más peso porque el estrés interferiría con comportamientos de compensación y como consecuencia, esto los conduciría a comer en exceso como un mecanismo para afrontar la situación.

Pero, los investigadores encontraron lo contrario. Esto se puede explicar por el hecho de que corren el riesgo de regresar al mercado matrimonial y piensan, incluso inconscientemente, que deberían estar físicamente atractivos.

Por otro lado, las parejas felices ya no están en el mercado matrimonial y no están bajo ninguna presión para atraer a otro compañero. Ellos sintieron que su pareja no los dejaría y se permitieron relajarse, en términos de dieta. La investigación conducida por Diet Chef determinó otro factor y es, que para la mayoría de las parejas, comer y ver la televisión juntos es su actividad principal.