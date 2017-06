¡No lo regañes! Tu perro no hace esto ‘por culpa’

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO. -Seguro más de alguna vez has visto a tu mascota inclinar la cabeza, encorvar la espalda, agachar las orejas y meter la cola entre las patas, esto claro, después de un regaño por haber mordido las pantuflas, tirado la basura o robarse la comida.

Los que hemos tenido un cachorro, interpretamos estas acciones como un comportamiento de ‘culpabilidad o remordimiento’, sin embargo, psicólogos de conducta animal dicen que se trata más un acto de sumisión que de una admisión de culpabilidad, publica Excélsior en su portal web.

De acuerdo con un artículo de la revista Psychology Today, en el que el biólogo, Nathan H. Lents, describe algo llamado “el arco de la disculpa”, que es muy parecido a lo que hacen nuestros perritos, esto lo aprendieron de lobos cachorros en las primeras fases de integración social.

Cuando un lobo cachorro muerde demasiado duro a alguien de su manada mientras juegan, él se sentirá rechazado temporalmente por el resto del grupo. Con el fin de recuperar la buena voluntad de la manada, el cachorro aprende a acercarse con un “arco de la disculpa”.

“Los perros han heredado este comportamiento y lo usarán después de hacer cualquier tipo de ‘delito’ que se traduce en ser castigado”, escribió Lents. “Como animales sociales, ellos ansían la integración armoniosa en el grupo y, el abandono o aislamiento, es muy doloroso para ellos”, indica el experto.

...es su manera de decir: “Me rompe el corazón cuando estás enojado conmigo. ¿Podemos ser amigos de nuevo?”

Cuando nuestros perros muestran este comportamiento, ellos están reaccionando a nuestro tono, el lenguaje corporal y energía. Según la investigación, ellos harán esto sin importar si han desobedecido o no, lo que demuestra que entienden reprendidos, pero… no necesariamente admiten lo que han hecho para merecer el castigo, es decir, no es rostro de culpabilidad.

Para entender mejor y dejar los impulsos a un lado, ese “arco de la disculpa”, es su manera de decir: “Me rompe el corazón cuando estás enojado conmigo. ¿Podemos ser amigos de nuevo?”

Así que antes de regañar a tu mascota, recuerda que también son seres vivos con sentimientos y que al igual que tú y que entienden si se les habla con tranquilidad. ¡Aunque no lo creas!