¿Cómo detectar si el atún es falso? ¡No caigas en estafas!

Ciudad de México.- Hace algunos años Oceana, un grupo sin fines de lucro para la conservación oceánica, publicó un alarmante reporte que trajo a la luz la desquiciada y cínica práctica de etiquetar mal el pescado.

Oceana reportó que después del huachinango, uno de los peces que más se etiquetan mal es el atún fresco, y la práctica se sigue llevando a cabo hoy en día, informa The Huffington Post.

El reporte de Oceana se enfocó en atún fresco, el tipo que puedes ordenar en lugares de sushi, restaurantes de mariscos y tiendas de comida. El precocido, enlatado o empacado no fue parte de este reporte de Oceana, aunque viene con sus propios problemas de sustentabilidad y transparencia.

En la investigación encontraron que el 84 por ciento de las muestras de "atún blanco" que probaron en Estados Unidos eran realmente escolar. Antes que nada, el nombre de "atún blanco" es alarmante, porque no es un tipo real de pez. Albacora es el nombre utilizado para describir el color más claro del atún (Aleta azul y Aleta amarilla, o Ahi, son los nombres de los atunes oscuros que comemos típicamente).

Este mal etiquetado de los peces sucedió seguido en restaurantes de sushi, en un alarmante 74 por ciento de los establecimientos que muestrearon. Pero también pasó en tiendas de comida el 18 por ciento de las veces.

Mientras que el escolar sabe bien gracias a su cualidad grasa, pero esa sustancia grasosa es el resultado de un alto contenido de ésteres de cera, y los humanos no la pueden digerir. Si consumes mucho, más de 170 gramos, puede causar diarrea y otros problemas digestivos. Por eso muchas personas se refieren a éste como el pez laxante.

¿Cómo evitar ser engañado?

Oceana dice que si el precio se siente demasiado bueno como para ser verdad, puedes apostar que lo es. En otras palabras, si quieres atún, deberías esperar gastar mucho dinero.

"Si ves a 12 dólares una libra de atún, es una bandera roja", dijo Dave Sigal, chef del Lobster Place en Nueva York, al HuffPost. "Es normalmente un pescado que la gente cobraría de 35 a 45 dólares la libra".

Y si quieres ahorrar algo de dinero, recuerda que probablemente lo pagarás después de otro modo.

El precio no siempre es un indicador, así que asegúrate de observar el color. "El escolar es un pez de color blanco lechoso. No hay atún que nade que se vea así", explicó Seigal. "También hay un nivel de opacidad en el atún que no tiene el escolar".

Pregúntale a tu pescadero de dónde vino el pez, y si fue previamente congelado. Si duda al contestar cualquiera de las preguntas, aléjate. El saber de dónde viene tu pescado es crucial para estar seguro de que estás obteniendo lo que quieres.

Y recuerda, que este previamente congelado no es algo malo."La gente no debe temerle al pescado congelado", dijo Seigal.

"El origen y la rastreabilidad son de suma importancia. Son la mejor manera de evitar una situación de estas". aseguró.