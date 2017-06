¿Qué tan buena es la baba de caracol para la piel?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Busca en internet "esencia de caracol" y encontrarás gran cantidad de productos para el cuidado de la piel, los cuales contienen la baba de ese animal como principal ingrediente.

Utilizado como un tratamiento de la piel en la antigua Grecia, la sustancia ha regresado en los últimos años como una tendencia coreana de belleza, informa el portal huffingtonpost.

Marcas como Tony Moly y Missha venden cremas hidratantes, máscaras, cremas de maquillaje y sueros con esencia de caracol.

El dermatólogo de la ciudad de Nueva York, Tabisum Mir, explicó a HuffPost exactamente de dónde provienen las secreciones de los caracoles. "Cuando los caracoles se agitan, excretan un fluido espeso como un medio para protegerse", dijo Mir.

Cuando se concentra, esta sustancia viscosa del caracol ayuda a la piel humana hidratándola, previniendo el envejecimiento y la aparición de arrugas. Los productos populares generalmente cuestan entre 120 pesos (para una mascarilla de gel de caracol de Missha) a 1200.

¿Vale la pena el gasto?

Quizá no tanto: La baba de caracol está llena de nutrientes, pero no hay garantía de que será eficaz como tratamiento para la piel, dijo a HuffPost Marie Jhin, un dermatólogo del California Pacific Medical Center.

"La esencia no está constantemente concentrada y los beneficios pueden depender del tipo de caracol y la cantidad excretada", dijo. "La forma en que se procesa la baba no es fácil de hacer y universal, por lo que la fórmula puede no ser la misma [en los productos]".

Puedes encontrar los mismos nutrientes clave del limo de caracol -que son ácido hialurónico, enzimas glicoproteínas y péptidos- en otros productos, agregó. "No hay nada específicamente único en la mucina de caracol que no se puede conseguir en ningún otro lugar", dijo Mir.