¿Es posible bajar la panza sin dejar los tacos?

CANCÚN, Q. Ro.- Contesto con honestidad: ¿ya iniciaste la dieta que te propusiste el 31 de diciembre? Si tu respuesta ha sido ‘no’, te tenemos una buena noticia: No es necesario que dejes de comer tacos y no lo decimos nosotros, sino dos expertas en nutrición.

No te vas a salvar de adoptar una dieta balanceada y de ejercitarte, pero no tendrás que cerrar los ojos cada vez que pases frente a una taquería. Para la nutrióloga Yunuen Bruneda Padilla todo recae en las porciones. “La comida no tiene la culpa, son las cantidades que comes y tu inactividad”, dijo en entrevista telefónica, publica el portal web Verne.

“El problema radica en cuántas calorías gastas en el día. Si vas a gastarte mil y estás consumiendo 3 mil obviamente no vas a salir del problema de sobrepeso. Debes comer de la manera más equilibrada y razonable”, advierte.

María de los Ángeles Almonte, directora del Centro de nutrición Vinzana, asegura vía telefónica que la clave está en disminuir la cantidad de tacos que te comes y en hacerlo a la hora correcta.

“Sí puedes comerte tus tacos, pero te vas a tardar más en tener un abdomen perfecto”, comenta. “Si no te importa, es importante que se haga solo una vez a la semana y no se vale comerlos todo el día. Te puedes dar ese permiso, pero debes cuidar la hora a la que te los comes. Es importante que en la cena no metamos carbohidrato y grasa. Es mejor hacerlo en la comida o antes de las seis de la tarde”.

De acuerdo con Almonte, si sigues un plan de dieta específico en el que no predominen las grasas y los carbohidratos y lo combinas con una hora diaria de ejercicio cardiovascular puedes alcanzar tu meta en un periodo de dos a cuatro meses.

“Si hablamos de una persona que no tiene sobrepeso y que solo se quiere marcar, en dos meses se puede tener un abdomen plano”, dice. Sin embargo, considerando que en México una gran parte de población sufre de sobrepeso, el objetivo podría lograrse hasta en cuatro o seis meses.

Bruneda opina que el tiempo puede variar dependiendo de la persona. “Es un tema sumamente amplio. La persona puede tener tendencia a subir de peso con carbohidratos o con grasas o no”, explica. “Siempre se recomienda visitar a un nutriólogo para que tengan un plan de dieta específico. Habrá quien las palomitas no les hagan nada y habrá quien engorde. Por otro lado, el tiempo de ejercicio y el tipo ideal dependerá del porcentaje de grasa de la persona, pero al menos debe ser una hora diaria”.