¿A qué edad se le debe cortar el cabello a los bebés?

Ciudad de México.- La primera visita a la peluquería suele ser algo más necesario que estético. Hay muchos niños que lloran como locos cuando entran, pensando que es algún tipo de dentista o médico, pero claro, la comprensión del pequeño no atiende a razones, informó Milenio.

Checa estos tips

1.Distraelo, todo el tiempo: No hace falta que le recuerdes a dónde va, aunque debes prepararlo para el momento, haz de la experiencia algo divertido. Dale un tentempié saludable que disfrute para que coma o lee un cuento con él.

2. Mantente a su lado: Cálmalo si llora, no entiende a qué ha ido, ni por qué, pero debes hacer que no sienta miedo.

3. Háganlo juntos: Puede ser una experiencia muy bonita, pero no pidas un tratamiento completo o se desesperará.

4. La palabra “corte” suena a herida, así que mejor evítala.

5. Si tiene mucho pelo y se está aburriendo, anímalo a tomar un descanso.

6. Evita los espejos, seguramente no le gustará lo que está viendo.

7. Escoge, siempre que puedas, una peluquería de niños.

Recomendación: a pesar de que existan muchas alternativas, queremos compartir contigo el consejo de esperar por lo menos hasta que el pequeño tenga tres o cuatro meses de edad. En este momento ya podrá sostener la cabeza por sí solo, lo cual facilitará enormemente el corte de pelo.