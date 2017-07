Difícil pero no imposible: despídete de tu adicción al azúcar

Agencia

Ciudad de México.- Más allá de los problemas de salud que puede causar consumir azúcar en exceso, es un hecho que dejarla no sólo es difícil porque hace la comida más agradable, sino que realmente se pueden sentir síntomas de abstinencia, como ansiedad, mal humor, temblores y sudor frío. Si quieres desintoxicarte, algunos consejos te pueden ayudar, informa el portal Milenio.

Muchas frutas

Encuentra un sustituto para que esos antojos de dulce vayan desapareciendo. Las frutas dulces y naturales son tus aliadas. También puedes usar vainilla, canela o miel de abeja para endulzar.

Más agua

Deja los refrescos y jugos industrializados, son un shot de azúcar que va directo a tu torrente sanguíneo. Acostumbra a tu paladar al agua natural, a los jugos de frutas sin azúcar y a las infusiones y tisanas.

Carbohidratos complejos

Las pastas y panes integrales o de granos enteros son mejores que las galletas, el pan blanco y los dulces. Recuerda que el azúcar y las harinas refinadas no tienen valor nutrimental y te causan inflamación y aumentan tus niveles de azúcar en la sangre.

Más proteínas

Incorpora a tu dieta más alimentos con grasas saludables, como aceite de oliva, aguacate, nueces y proteínas de origen animal y vegetal como pavo, huevo y leguminosas.

Adiós a los dulces

Lo mejor es que te deshagas de todas las tentaciones en tu casa, pero si esto no es posible porque tienes niños o vives con personas que no quieren dejarla, no te preocupes. Designa un cajón o una alacena para los dulces y mantente lejos de ahí. Es mucho más fácil ignorar lo que no está a la vista.

Lo más importante es que hayas tomado la decisión de dejarla, así que mantente firme, y no te preocupes por las pequeñas cantidades de azúcar que contienen los alimentos. En este momento tu prioridad es dejar los alimentos industrializados que tienen grandes cantidades de azúcar.

Pasados los primeros días de abstinencia, estarás bien y comenzarás a notar los beneficios de una alimentación menos tóxica.