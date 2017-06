Consejos para que tu hijo pruebe otros alimentos

Agencia

Ciudad de México.- Si tus hijos siempre quieren comer lo mismo o sufres para que prueben alimentos nuevos.

De acuerdo con Milenio, estos consejos pueden servirte:

- No hagas gestos de desaprobación cuando no le guste algún alimento.

- Introduce el nuevo alimento en pequeñas cantidades y asegúrate que coma al menos un par de bocados.

- Deja que te ayude a elegir frutas y verduras en el supermercado.

- Anímalo a lavar, limpiar y preparar alimentos.

- Dale verduras fritas, gratinadas o con salsas, seguro le parecerán más sabrosas.

- Presenta los platos con formas divertidas.

- Déjalo probar comidas de adultos que le llamen la atención.

- No dejes de insistir.

Es muy importante que la comida casera sea variada, pero debes tener paciencia para que tus hijos acepten los nuevos sabores. No dejes de intentarlo, la repetición te ayudará a que ellos prueben nuevos alimentos y su nutrición sea más balanceada.