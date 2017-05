Copa menstrual: Ventajas y desventajas de usarlas

Agencia

CIUDAD DE MEXICO.- Últimamente se ha puesto de moda cuidar el medio ambiente, pero fuera de eso las copas menstruales también son bastante útiles a la hora de reducir gastos o cuando ya no quieres utilizar toallas sanitarias y tampones que puedan irritar, causar algún tipo de alergia o incomodidad, el portal de Milenio nos muestra las ventajas y desventajas.

Ventajas

- Está hecha de silicón quirúrgico y puede durar hasta 10 años, así que, saca cuentas porque a la larga es más barata.



- Está libre de químicos, aromatizantes y blanqueadores que pueden causar candidiasis, resequedad vaginal y shock tóxico.



- Evita que contamines tirando toallas o tampones cada periodo, que tardan mucho en degradarse y a veces son incinerados.



- A diferencia de las toallas, no causa mal olor, pues permite que tu piel respire.



- La puedes usar para dormir, nadar y hacer ejercicio. No tendrás accidentes porque al colocarla crea un vacío ligero que no permite escurrimientos.



- Puedes elegir la talla que más te convenga de acuerdo a tu edad, constitución y cantidad de flujo.

Desventajas

- Algunos dicen que su uso es complicado, pero puede compararse a la primera vez que usaste un tampón, que si ya los usas, no te parecerá nada extraño.



- Cuando la colocas crea un vacío ligero que puede resultar incómodo si no lo rompes antes pellizcando ligeramente el borde de la copa o introduciendo un dedo por uno de los lados.



- Debes tener cuidados de higiene básicos. Debes manipularla con manos limpias, lavarla con jabón neutro cada vez que la vacías para poder usarla de nuevo y hervirla por cinco minutos para desinfectarla cuando termine tu periodo.



- Debes vaciarla luego de 4 a 12 horas de uso, dependiendo de las instrucciones del fabricante, pero puedes organizarte para vaciarla en un baño privado o mientras te bañas.

Como ves, las desventajas no son nada del otro mundo y bien podrías darle una oportunidad. Si te interesa probarla puedes conseguirla en línea y en tiendas ecológicas. Investiga las marcas disponibles y no la compres en cualquier lado, porque hay imitaciones en el mercado, que aunque son más baratas, podrían ser malas para tu salud.