Esto es lo que no sabías de los endulzantes artificiales

CIUDAD DE MÉXICO.- El consumo de azúcar ha estado siempre ligado a problemas cardiovasculares, enfermedades degenerativas y diabetes entre otras muchas, por lo que han tratado de sustituirlos con endulzantes artificiales, pero como probablemente sabes, no son del todo buenos.

Si ya has encontrado razones para dejarlos, pero no puedes evitar endulzar todo lo que comes, presta atención, informa Milenio.

Aspartame:

Aunque su composición es muy similar a los alimentos como el pescado o la carne, tu cuerpo no asimila este edulcorante de la misma forma. Los aminoácidos que contiene el aspartame atacan a tus células y atraviesan la barrera que recubre las células de tu cerebro, creando una sobre estimulación tóxica celular.

Sucralosa (Splenda):

La sucralosa es un químico creado artificialmente en un laboratorio. Al no ser producida por la naturaleza, nuestro cuerpo no tiene la capacidad de metabolizarla correctamente por lo que no es cierto que tenga cero calorías, sino que nuestro cuerpo no posee la capacidad para digerirla. La Splenda es un arma de doble filo: hay personas que la toleran y personas que no (debido a nuestra composición bioquímica) por lo que si sientes que no la asimilas bien, deberías dejar de consumirla.

Fructosa:

Proviene del maíz y aparece en una multitud de productos procesados. Además, el costo de producción de los alimentos se abarata si los fabricantes emplean fructosa y no azúcar común. Lo que no se reduce es el riesgo para nuestra salud: después de consumirla, la fructosa va directamente al hígado pero este solo puede metabolizar el 20%.