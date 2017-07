¿Hablas dormido? Esta es la razón

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque es un tema muy misterioso, el sueño es un fenómeno común. Alrededor de la mitad de los niños hablan en sueños al menos una vez al año (y menos del 10% lo hacen todos los días). Y aproximadamente el 67% de los adultos hablan en su sueño al menos una vez cada tres meses. A menudo funciona en familias y tiende a ser más común entre los hombres.

Hablar durante el sueño puede variar considerablemente en su contenido, desde bromas o murmullos, hasta frases completas y coherentes. A veces puede parecer que el hablador del sueño está dando un monólogo, mientras que otras veces puede sonar como si la persona está llevando a cabo una conversación con otra persona, informa Muy Interesante.

Si un amigo o miembro de la familia te ha dicho alguna vez que hablas dormido, tu primera preocupación podría ser si dijiste algo indebido, o revelador. Tu segundo pensamiento podría ser si el sueño hablando es algo de qué preocuparse, en lo que respecta a tu salud. ¿Y te deberías de preocupar por algo?

Empecemos por explicar qué significa este tipo de narrativa nocturna, la cual cae en la categoría de "parasomnia", por lo que se considera un trastorno del sueño. Algunos de los desencadenantes comunes de estas reflexiones inconscientes son: el consumo de alcohol o drogas, enfermedad, estrés, ansiedad y depresión. A veces, esta charla nocturna acompaña a otros trastornos del sueño tales como sonambulismo, terrores nocturnos, apnea del sueño y trastorno de conducta REM. En raras situaciones, la somniloquía se asocia con un trastorno psiquiátrico o convulsiones nocturnas.

Si eres de esas personas que ocasionalmente habla dormida, no te asustes, probablemente no estás experimentando síntomas de cualquiera de los otros trastornos del sueño o alguna condiciones de salud mencionada anteriormente, pero si frecuentemente te despiertas cansado, te sientes abrumado o triste la mayoría del tiempo, vale la pena hablar con tu médico sobre hablar durante el sueño, sólo para asegurarse de que no es una bandera roja para otro problema de salud.