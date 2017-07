Que los niños jueguen con tierra no es tan malo como parece

Agencia

Ciudad de México.- Cuando tienes un hijo que se la pasa jugando por todas partes, es muy difícil que no te mortifiques, pero que tus hijos coman tierra o cualquier otra cosa, no les hace tanto daño, aunque, claro, conviene tomar las precauciones debidas.

“Está bien que les laves las manos si hay un resfriado o un virus de la gripe, pero si están interactuando con un perro, y el perro le lame la cara, eso no es problema”, confirma Jack Gilbert, un científico de la Universidad de Chicago en su libro Dirt is good: The advantage of germs for your child's developing immune system, informa el portal Milenio.

¿Otro beneficio adicional de dejar que tu hijo se ensucie un poco? Un menor riesgo de alergias. Aunque con el avance tecnológico, el nivel de vida de las personas ha mejorado, también el sistema inmunológico de los bebés debe ser fuerte y para eso, hay que llevarlos a que experimenten más.

"En el pasado, habrías comido mucho más alimentos fermentados, que contienen bacterias", dice Gilbert. "Hubieras permitido que tus niños estuvieran expuestos a los animales y las plantas y al suelo de una forma mucho más regular, ahora vives en el interior, esterilizas las superficies y sus sistemas inmunológicos se vuelven más sensibles”.

Así que por lo pronto, asegúrate de que tus hijos coman suficientes verduras verdes y fibra, limitando la cantidad de azúcar que ingieren cada día, esto te salvará de perseguirlos todo el día con un gel antibacterial.

La próxima vez que tu hijo quiera saltar al lodo mientras juega en el patio, recuerda que está bien.