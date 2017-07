Luce uñas perfectas con este truco

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Si eres fan del Do It Yourself prueba este sencillo remedio casero que hará que tus uñas sean más resistentes, sólo necesitas ajo molido y un esmalte transparente.

Si tu botella de esmalte está llena, saca un poco del producto para que tengas espacio para meter el ajo. Puedes usar ajo molido o fresco, sólo que el fresco será un poco más potente y oloroso, informa Milenio.

Pon media cucharadita de ajo molido en un papel e introdúcelo en el frasco. En caso de usar ajo fresco, pícalo muy fino y haz el mismo procedimiento. Después cierra el frasco de esmalte y agítalo para que el ajo comience a integrarse. Por último, déjalo reposar por una semana antes de usarlo.

Una vez que te pintes las uñas, es posible que el olor a ajo sea intenso, pero desaparecerá después de algunas horas. Con el uso frecuente verás que tus uñas se vuelven más fuertes y menos quebradizas.