Mueren más hombres que mujeres por… ¡el machismo!

CIUDAD DE MÉXICO.- En México, la población de mujeres es mayor que la de hombres; sin embargo, la esperanza de vida de los últimos es menor. En 2015, por ejemplo, por cada 100 mujeres murieron 124 hombres.

Si bien hay diferencias biológicas de por medio, recientes investigaciones sugieren que son ciertas actitudes machistas -asociadas a los roles de género, como estoicismo para no buscar ayuda o mostrar debilidad- las que han contribuido a que la esperanza de vida de los hombres sea menor, informa el portal web huffingtonpost.com.mx.

"Los comportamientos y actitudes machistas que afectan la salud de los hombres -como la dificultad de pedir ayuda- no son subproductos de los genes u hormonas, sino que están fuertemente influenciados por la cultura", escribieron los especialistas de la salud Haider Javed Warraich y Robert Califf en el diario británico The Guardian.

Y es que un ideal masculino tradicional sostiene que "los hombres más poderosos son aquellos para quienes la salud y la seguridad son irrelevantes", indicaron. Buscar ayuda, entonces, es un signo de debilidad.

En el libro The Will to Change: Men, Masculinity, and Love, la feminista Bell Hooks escribe: "el patriarcado exige que los hombres se conviertan y permanezcan lisiados emocionales. Puesto que es un sistema que niega a los hombres el pleno acceso a su libertad de ser, es difícil para cualquier hombre de cualquier clase rebelarse contra el patriarcado, ser desleal con el padre patriarcal".

Y agrega: "para adoctrinar a los niños en las reglas del patriarcado, los forzamos a sentir dolor y a negar sus sentimientos".

Los hombres, por ejemplo, son más propensos al consumo de drogas que las mujeres, lo cual los hace más vulnerables a sufrir problemas de salud que terminan por no atender.

"Es importante destacar que no sólo los hombres tienen menos probabilidades de ver a un médico, sino que también son mucho menos propensos a buscar ayuda psicológica", detallaron los especialistas. La consecuencia es que los hombres enfrentan las tasas más altas de suicidios -tanto intencionales como no intencionales- por sobredosis de drogas.

La internalización de una identidad masculina en la que buscar ayuda es vista como un signo de debilidad comienza en la infancia y se vuelve particularmente intensa durante la adolescencia

Para ayudar a cerrar la brecha en la esperanza de vida entre hombres y mujeres, ambos especialistas concluyeron que son necesarias campañas de salud pública que ofrezcan una idea de la masculinidad en la que la búsqueda de ayuda es un atributo positivo.