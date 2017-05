Los ciclones llegan al espacio... descubren uno en Júpiter

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La sonda Juno se ha acercado a Júpiter más que ningún otro objeto humano y sus múltiples sensores están aportando a la NASA información crucial para conocer el planeta más grande de nuestro sistema solar, que forma “un mundo complejo, gigantesco y turbulento”, según la propia Agencia Espacial, con “ciclones polares del tamaño de la tierra y sistemas de tormentas que penetran profundamente en el corazón del gigante gaseoso”, informó el portal La Gran Época.

“Fue un largo viaje para llegar a Júpiter, pero estos primeros resultados ya demuestran que valió la pena el viaje”, dijo Diane Brown, ejecutiva del programa Juno en la sede de la NASA en Washington.

Juno lanzado el 5 de agosto de 2011 y entró en la órbita de Júpiter el 4 de julio de 2016. Hasta ahora ha estado orbitando el planeta a una altura de unas 2.600 millas (4.200 kilómetros) por encima de las nubes de Júpiter.

Scott Bolton, investigador principal de Juno del Southwest Research Institute en San Antonio asegura que los nuevos datos recabados “hacen repensar todo y replantearnos Júpiter como algo completamente nuevo”. Y es que el hecho de que Juno haya sobrevolado los polos del planeta ha sido revelador.

A whole new world: my first in-depth science results reveal a strikingly complex #Jupiter. Details: https://t.co/wVdMNaBKp1 pic.twitter.com/LXKr32KASp