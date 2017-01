Investigadores de la University of California tomó casos de 1,481 mujeres mayores de 65 años.

Agencias

WASHINGTON, DC.- Un estudio científico determinó que permanecer sentados por mucho tiempo, sobre todo después de cierta edad, puede acelerar el envejecimiento hasta ocho años, al centrarse en el seguimiento de hábitos de un grupo de mujeres mayores de 65 años de edad.

Las mujeres que permanecen por más de diez horas diarias en sillas o poltronas, no haciendo ejercicio físico al mismo tiempo, presentan células biológicamente más viejas hasta ocho años respecto de otras con hábitos menos sedentarios, informa ansalatina.com

Así lo afirma una investigación de la University of California San Diego School of Medicine, publicada en la revista American Journal of Epidemiology. La investigación tomó los casos de 1481 mujeres, entre 64 y 95 años de edad, que formaban parte de un amplio grupo que participó en la Women's Health Initiative, un análisis nacional sobre enfermedades crónicas y menopausia.

Las participantes completaron cuestionarios y llevaron un "acelerómetro" sobre su costado derecho por siete días consecutivos para monitorear sus movimientos.

Los resultados permitieron, entre otras cosas, relevar que las mujeres ancianas que hacían menos de 40 minutos diarios de actividad física de moderada a intensa tenían telómeros más cortos.

Los telómeros son las extremidades de los cromosomas, que los protegen del deterioro y se acortan progresivamente con el paso de los años.

"Las discusiones sobre los beneficios del ejercicio físico deberían comenzar cuando somos jóvenes, y la actividad física debería continuar formando parte de nuestra vida cotidiana, también siendo ancianos, a los 80 años", explicó Aladdin Shadyab, el autor principal del estudio.