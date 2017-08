¿Le echas la culpa de todo a los demás?, seguro padeces esto...

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Para un mejor entendimiento sobre el tema, se debe partir desde tiempo atrás, desde cuando existían Adán y Eva 'creadores' de este padecimiento. Síndrome Adámico, le llaman ahora. Todo comienza con la historia de Adán y Eva, cuando habitaban en el huerto del Edén; estando allí habían recibido ciertas instrucciones de Dios sobre lo que debían hacer y lo que no.

De acuerdo con información de Vanguardia, cuando ambos las desobedecieron al creador y su justificación fue la siguiente. En Génesis 3:12, dice: "Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí". Luego, leemos en Génesis 3:13 la respuesta de Eva: "Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí". Claramente podemos notar cómo el hombre, en pocas palabras, le echa la culpa a la mujer y la mujer a la serpiente. Cada uno de ellos intentó excusarse de sus errores, culpando a otro de sus propios actos.

El síndrome adámico...

Este padecimiento es igual, consiste en cómo las personas le echan la culpa a los demás de situaciones que acontecen, de manera que salgan 'limpios' de la situación. Esto es algo muy común, se vive día a día y lo malo está en caer en el error de echarle la culpa a todo el mundo de lo que te sucede en la vida y no reconocer cuando algo ocurre por alguna falta propia o, en algunos casos, por tomar malas decisiones.

El simple hecho de culpar a otros, hace que no pensemos en las consecuencias que muchas veces puede tener en las personas que culpamos, expertos dicen que a la larga este padecimiento puede llegar a ser peligroso, pues como personas perdemos el juicio de nuestros propios actos y tomamos lo que sí mismos hacemos como algo que hizo alguien más, se pueden cometer delitos y presentar situaciones que una personas no ve como grave, porque la misma persona piensa 'que lo hizo alguien más'.

Con un poco de reflexión o con algunas terapias con un especialista, puedes deshacerte de este padecimiento que ha evolucionado a pesar de los tiempos.