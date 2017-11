¿Conoces el síndrome del 'patito feo'?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El síndrome del “patito feo” es muy común entre las mujeres, y aunque seguramente no lo conocías, es muy probable que en algún momento de tu vida lo hayas experimentado, informa Televisa Espectáculos.

Para sufrir este tipo de síndrome, no se necesita que las personas te estén recordando que no eres lo suficientemente “bonita”, pues basta con que no te guste lo que ves en el espejo, ¿te ha pasado?

¡Todos tenemos días así! Incluso, Katy Perry reconoció que se sentía como “patito feo” en la adolescencia, pero ¿qué hacer para superarlo?

Renueva tu imagen

Un cambio de imagen siempre será la mejor opción para hacerte sentir bien. Lo ideal es que acudas con un experto para que te asesore, pues nadie mejor que él para destacar esos rasgos importantes de tu rostro.

Mejora tu alimentación

Para sentirte bien contigo misma, primero deberás cambiar tus hábitos alimenticios, verás que después de algún tiempo, te sentirás mejor por dentro y eso se verá reflejado en tu humor y vitalidad.

Ropa nueva

Utiliza colores y prendas de temporada, esto hará que siempre estés a la moda y por supuesto, te sientas cómoda con lo que ves.

Maquillaje

No necesitas abusar del maquillaje para verte bien, el truco está en los ojos, cejas y labios. Elige colores que vayan de acuerdo al tono de tu piel y trata de maquillarte de la forma más natural, siempre acentuando tu mirada.

Sonríe

No hay nada mejor que tener una sonrisa en el rostro, ya que además de lucir más bella, te hará irradiar felicidad.