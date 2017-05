¿Sabías que en México ocurren hasta 40 sismos al día?

María José Castillo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los movimientos telúricos son más comunes de lo que la mayoría de las personas creen. A diario ocurren decenas de estos fenómenos alrededor del mundo, así que si has visto cada vez más noticias al respecto, no te asustes, no es el fin del mundo.

La inmediatez con la que los medios de comunicación los difunden los hacen más notorios, sin embargo cada día en México se registran hasta 40 sismos de intensidad menor a cinco, en la escala de Richter, explicó en entrevista telefónica Víctor Hugo Espíndola Castro, quien es parte del equipo de Análisis e Interpretación de datos sísmicos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Imagen: Servicio Sismológico Nacional

También te puede interesar: Sismo de 5.7 sacude el suroeste de México

El también técnico académico del Instituto de Geofísica, detalló que a nivel mundial, el centro de Estudios Geológicos de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), reporta a diario decenas de movimientos telúricos en todo el mundo, cuya intensidad supere los 2.5 grados de magnitud.

Imagen: Estudios Geológicos de los Estados Unidos

El experto explicó que este tipo de sucesos son comunes y, como se sabe, responden a movimientos de las placas tectónicas.

Hay zonas más vulnerables que otras, es el caso del Estado de Guerrero, en donde se concentra el 25% de la sismicidad de México, pues se encuentra dentro de la zona conocida como la ‘trinchera mesoamericana’ que consiste en el contacto entre la placa de ‘Cocos’ con la placa de ‘Norteamérica’.

Si quieres ver el recuento de los sismos que ocurren en México, puedes ingresar a la sección de ‘sismicidad’, de la página del SSN. Y si además quieres enterarte de los movimientos telúricos que suceden en el mundo, entonces entra a la página de la USGS desde este link.