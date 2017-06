¿Subes fotos de comida al Instagram? ¡Detente!

Agencia

Aunque no sean oficiales, dentro de los mandamientos de Instagram parece estar "Mostrarás cada plato de comida que vayas a degustar". Y es que es todo un clásico toparnos en nuestro TL con imágenes de alimentos, aunque no todos sean realmente apetecibles.

Para quienes están en contra de esta práctica les traemos un punto a su a favor...

Según un estudio realizado por a Escuela de Administración BYU Marriott y publicado en The independent señala que no es conveniente "instagramear" tu comida. Según revelaron, tomarle fotos a los platos hace que sea menos agradable comerlos; por lo que dedujeron mirar repetidamente los alimentos genera presaciedad.

"Cuando tomamos una foto para Instagram, inherentemente debemos centrar nuestra atención en el elemento, en la imagen, incluso por ese muy breve momento. Esto puede tener una serie de efectos sobre el disfrute posterior ", explica el profesor Joseph Redden, co-autor del estudio.

De acuerdo con lo más E!, también indican que la fotografía publicitaria causa el mismo efecto que las redes sociales: "A diferencia de la mayoría de los productos, para la comida también puede tener este efecto inesperado de hacer la experiencia del alimento en sí menos agradable cuando el producto se consume en última instancia".

En el diario señalan que chefs en Francia y Nueva York han llegado a prohibir cámaras y teléfonos en sus restaurantes. Y afamado cocinero Heston Blumenthal le dijo una vez a The Telegraph que preferiría que los comensales no tomaran fotos y "simplemente se divirtieran y ciertamente no los tomarían durante toda la comida".

Es mejor sentarte y disfrutar sin preocuparte por los likes.