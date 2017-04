Así se ve la Tierra desde Saturno

Agencia

La sonda Cassini de la agencia espacial NASA ha tomado una espectacular fotografía de nuestro planeta asomando entre los anillos de Saturno.

La imagen, grabada desde la increíble distancia de mil 400 millones de kilómetros, nos muestra a "todos nosotros", en palabras de la propia NASA en la cuenta de Twitter de su misión Cassini, publica el porta Actualidad.rt.com.

Según informó la NASA, la imagen fue tomada por la sonda el pasado 12 de abril, momento en el que Cassini se encontraba frente a la zona sur del océano Atlántico.

See that dot between #Saturn's rings? That's us. All of us, in Cassini's last view of Earth, a billion miles away. https://t.co/boo1hiejhI pic.twitter.com/KBy2KZ57vG