Por esta razón necesitas la vitamina D

MADRID, España.- A todos nos encanta pasar el día tirados en el sofá viendo películas o series o leyendo nuestro libro favorito. Pero, ¿qué pasaría si hicieras esto todo el tiempo? ¿Si nunca salieras de casa y por tanto tu piel nunca viera la luz del día?

Es prácticamente imposible obtener la cantidad de vitamina D necesaria únicamente con la alimentación.

Según Muy Interesante, a pesar de no ser algo peligroso para la vida (no, no morirás por no salir de casa), salir al exterior, al aire libre, es importante para la salud. Para empezar, el Sol nos aporta una buena dosis de vitamina D. Todos sabemos que a través de los alimentos obtenemos muchas vitaminas pero, precisamente la vitamina D, es la única que necesitamos obtener directamente del Sol, pues la piel absorbe la vitamina en lo que se conoce como una reacción fotosintética. Si jamás nos da la luz del sol, está claro que nos faltará este importante nutriente, a menos que añadamos suplementos a la dieta.

¿Para qué es importante la vitamina D?

Es esencial para la salud de los huesos y también protege contra morbilidades crónicas como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Un nivel bajo de esta vitamina puede conducir a problemas con los huesos; también se ha relacionado con la esclerosis múltiple y el cáncer de próstata.

Aparte de para obtener nutrientes, salir de casa te hace adoptar un mejor estado de ánimo, puede ayudar con el trastorno afectivo estacional y, a su vez, el sol altera el óxido nítrico en la sangre y la piel, que reducen la presión arterial, lo que también disminuye el riesgo de enfermedades del corazón.