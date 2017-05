Recibe 'Barby' Juárez galardón de triple campeona mundial

Agencia

Ciudad de México.- La púgil capitalina Mariana “Barby“ Juárez, recibió el cinto que la acredita como la única triple campeona mundial mexicana, luego de destronar a la africana Catherine Phiri el pasado uno de abril en el Zócalo capitalino.

El profesor Víctor Cota, en representación de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, hizo entrega del máximo galardón que otorga el organismo verde y oro, y quien aseguró que es por mucho la mejor pelea que ha visto de la “Barby“ en su trayectoria, informa el portal de Medio Tiempo.

“Yo estoy lista para la que me pongan, me costó mucho trabajo recuperar mi nivel yo no le tengo miedo a nadie, me levanté y les cumplí mi promesa de ser campeona mundial nuevamente, muy pocos creían en mí y ahora que tengo la oportunidad de estar nuevamente en la cima ahí esta mi promotor por quien sea que quiera pelear conmigo“, señaló la boxeadora.

Juárez Trejo, quien suma también los títulos Mosca CMB y Supermosca FIB, es la única representante del boxeo mexicano en conquistar tres títulos mundiales en el mismo número de divisiones.

“Siempre he enfrentado a las mejores, y quiero seguir haciéndolo, le tengo mucho respeto a los aficionados y así pienso seguir“, concluyó.