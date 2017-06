¿Andrés Guardado tiene nuevo equipo?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 30 años de edad y a punto de terminar su acuerdo con el PSV Eindhoven holandés, el volante mexicano Andrés Guardado reconoció el lunes que su próxima parada futbolística podría ser la MLS estadounidense.

Guardado, un volante que milita en el equipo holandés desde el 2014, tiene acuerdo por una campaña más en Holanda, informa Televisa Deportes.

“Se han acercado (de la MLS) desde hace tiempo con ofrecimientos”, admitió Guardado luego del partido ante Portugal por la Copa Confederaciones. “No sé, hay que analizar muchas cosas, mi edad, mis posibilidades en Europa a ver si me convencen, pero estoy tranquilo y contento en PSV y no me quiero ir sólo por irme”.

El capitán de la Selección Mexicana debutó en su país con Atlas en el 2005 y arribó a Europa un par de años más tarde para enrolarse con el Deportivo de La Coruña antes de emigrar al Valencia. Luego tuvo un paso fugaz por el Bayer Leverkusen y aterrizó en el PSV, donde ha conseguido un par de campeonatos de liga, informa AP.

“Me han puesto en la MLS en los últimos tres años, siempre dicen que ya estoy amarrado y que me voy a Atlanta, pero los rumores son sólo eso, por ahora estoy tranquilo y mis representantes lo verán en su momento”, agregó Guardado.