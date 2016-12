El exjugador de Rangers de Texas, John Barfield, fue muerto en un tiroteo en Little Rock. (Foto tomada de tvmax-9.com)

Agencias

LITTLE ROCK, Arkansas.- John Barfield, un zurdo de Arkansas que pitcheó durante tres temporadas para los Rangers de Texas a partir de 1989, murió en un tiroteo en Little Rock, informaron familiares y la policía. Tenía 52 años.

La policía dijo que Barfield fue abatido el 24 de diciembre durante un altercado con un conocido en el centro de Little Rock, informa The Associated Press.

William Goodman, de 59 años y vecino de Pine Bluff, se encontraba detenido en la cárcel del condado de Pulaski bajo cargos preliminares de homicidio agravado en relación con la muerte de Barfield.

Barfield, nativo de Pine Bluff, ganó un campeonato estatal con su equipo de colegio secundario y luego jugó con Oklahoma State. Fue incorporado por los Rangers en el draft de 1986.

Su hermana, Debra Hudson, dijo al diario Arkansas Democrat-Gazette que su hermano no era una persona agresiva y por el contrario tenía una personalidad amorosa.

Competidor tenaz en el campo, siempre estaba dispuesto a firmar autógrafos para los jóvenes fans, dijo.

"Siempre nos sentiremos orgullosos de él", dijo.