Atletas piden dinero en las calles para viajar a los Juegos Parapanamericanos

Veracruz.-Deportistas de Veracruz piden dinero en las calles para poder viajar a los Juegos Parapanamericanos Juveniles, que se realizarán del 20 al 25 de marzo en Brasil.

De acuerdo con Milenio, ante la falta de apoyo del Instituto Veracruzano del Deporte, que dirige la también atleta paralímpica, Ángeles Ortiz, los deportistas botean en uno de los cruceros más transitados y peligrosos, el de Bolívar y bulevar Manuel Ávila Camacho.

"No da la cara, no dice nada, simple y sencillamente no apoya. Como atleta paralímpica es excelente, pero como administradora deja mucho que desear"

La presidenta de la Asociación Veracruzana del Deporte, Martha Beatriz Reyes Domínguez, explicó que son siete los jóvenes que consiguieron su pase a la justa y quienes se "han encontrado las puertas cerradas del instituto, desde que inició esta administración".

Apuntó que en la administración anterior nunca les negaron el respaldo. Lamentó que la deportistas Ángeles Ortiz no les dé la cara y les cierre las puertas.

