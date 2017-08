Neymar confirma que se va del Barcelona

Agencia

Madrid.- Neymar anunció a sus compañeros del Barcelona que se va, según ha confirmado el club. El brasileño llegó esta mañana a la ciudad deportiva del Barcelona y se ha reunido con el resto de la plantilla durante unos minutos en los que ha explicado a sus compañeros la decisión de dejar el club.

Después se dirigió a las oficinas del club donde ha mantenido una reunión con directivos del equipo. El delantero pretende marcharse al París Saint Germain (PSG), un fichaje todavía por concretarse y que se presume de gran complejidad. El equipo confirmó también que el entrenador Ernesto Valverde le ha dado permiso a Neymar para ausentarse del entrenamiento, informa El País en su portal.

"Neymar Jr. ha transmitido la voluntad de no continuar en el FC Barcelona y el Club le ha dado permiso para no entrenarse y resolver su futuro", explica el club en un comunicado en su web.

En la reunión celebrada en las oficinas del club, han estado presentes el jugador, su padre y un representante, según dio a conocer el Barcelona en una nueva nota poco después. El equipo se ha remitido a la cláusula de rescisión (222 millones de euros) y ante la reclamación del cobro de la prima de renovación, les ha reiterado que la mantendrá depositada ante notario hasta la resolución del caso.

El Barcelona refuerza así su postura de no negociar con el PSG, aunque el club parisino pretende esquivar el pago de la cláusula porque ello conllevaría hacer frente a un alto importe en impuestos. De momento, las posturas siguen muy lejanas. El agente de Neymar, Wagner Ribeiro, ha confirmado por la tarde que el PSG pagará la cláusula en las próximas horas y que el jugador será presentado a finales de esta semana.

El jugador, tras la gira por Estados Unidos, voló directamente de Miami a China para cumplir con unos compromisos publicitarios del club azulgrana. Regresó el martes a Barcelona y esta mañana acudió al entrenamiento pero únicamente para comunicar a sus compañeros su decisión de marcharse. Iniesta y Piqué habían urgido a Neymar a que se pronunciase sobre su situación ya que los constantes rumores habían creado una situación que perjudicaba el ambiente en el seno de la plantilla.

Tras enterarse de la noticia, Lionel Messi decidió enviarle un emotivo mensaje a Neymar desde su cuenta de Instagram:

Fue un placer enorme haber compartido todos estos años con vos, amigo @neymarjr. Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida. Nos vemos Tkm Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi) el 2 de Ago de 2017 a la(s) 6:05 PDT

Molestos con el brasileño

El Barcelona está muy molesto con Neymar y con su padre, su representante. Interpreta que no han sido suficientemente claros con el club mientras han negociado con el PSG. Por ello, el club anunció que depositaría en una notaría la prima de 26 millones de euros que tenía comprometida cuando el jugador renovó su contrato hasta 2021.

La directiva azulgrana considera que esa prima podría rebajarse si se confirma que el PSG paga la cláusula y el jugador se desvincula de su compromiso con el club azulgrana. “No es que no se le quiera pagar. Es que entendemos que si no se cumple el contrato, ese dinero no se le debe abonar íntegramente”, dicen desde el Barça.