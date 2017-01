Agencias

MÉXICO.- Las notas sobre Javier Hernández no faltan. El futbolista siempre ha sido imán de publicidad, la mayoría de veces por sus goles, y otras más por cuestiones negativas. En esta ocasión, fue lo último lo que ha desatado polémica alrededor del famoso Chicharito, ya que según el diario alemán Sport Bild, el Bayer Leverkusen lo vendería porque la directiva no tolera su mala actitud.

Dicho medio de comunicación asegura que el mexicano no juega para el equipo, así que lo etiquetan como "egoísta". Ni si quiera le importa hacer nuevas amistades, afirma, al no acudir a la fiesta de Navidad del club, informa Milenio La Afición.

Ante esta situación, Eduardo Hernández, representante del futbolista, aclaró a La Afición que los altos mandos de Las Aspirinas niegan dicha situación y para nada han pensado en dejar ir al atacante.

"De entrada lo que escribe este periódico, que es sensacionalista y amarillista, no tiene nada de cierto, en lo absoluto. Primero, comenzando con que Javier tiene mala relación con sus compañeros y con el club, eso es una gran mentira; segundo, que el club lo está soltando por 25 millones de euros, tampoco es cierto. Todo se resume en una respuesta que el club me dio en que Javier no estaba a la venta".

El agente explicó que este tipo de publicaciones se da para desprestigiar al futbolista, que ha hecho una gran labor con el conjunto alemán, pese a que a últimas fechas no ha tenido la racha goleadora a la que había acostumbrado al mencionado conjunto.

"Esto es una nota de mala muerte, sin ton ni son, ni siquiera es un rumor, porque si habláramos de rumores sería que tal club lo quiere, otra Liga o lo que sea, eso sí sería un rumor. Esto es una nota mal encaminada, mal hecho, con mala intensión, solo para demeritar la imagen de Javier; incluso, nisi quiera está contemplado para salir del club".

Por supuesto, siempre se habla de que el mexicano tiene ofertas, que podría emigrar, pero Hernández hizo hincapié en que, aunque haya clubes que preguntan detalles sobre la situación contractual de Chicharito, la última palabra la tiene el Leverkusen, y sus dirigentes quieren mantenerlo en sus filas.

"No es que me lleguen a mí ofertas, hay llamadas telefónicas preguntándome la situación de Javier, hay varios clubes de varias Ligas que han preguntado por él, pero la respuesta es la misma, yo no puedo determinar su futuro sin haberlo consultado con el club que actualmente tiene su contrato; se ha consultado con el club y el Bayer Leverkusen dice 'no está a la venta', así que no hay absolutamente nada".

Carlos Vela

Además, el director deportivo del Bayer Leverkusen, Rudy Völler, dijo hace unos días que ve complicado que vendan a Javier: "No puedo imaginarlo, necesitamos a un Chicharito en su mejor nivel y funcional. Chicharito ahora necesita mostrar más, el sabe mejor que nadie lo que necesita para intensificar y mejorar su juego".

Por otro lado, Hernández habló también sobre Carlos Vela, quien se ha dicho podría emigrar al futbol francés.

"No hay nada, está muy tranquilo, está jugando a un nivel muy alto. Hoy estaba considerando que es el segundo jugador con mayor participación en el club después de Xabi Prieto, así que está en una posición y un nivel de juego muy alto".