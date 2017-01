Milenio Digital

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que ordenará la construcción del muro en la frontera con México, el Borussia Dortmund alzó la voz.

Borussia Dortmund recibió en 2016 el galardón a la Mejor Afición durante la gala The Best de la FIFA, club alemán que en los últimos años se ha distinguido por su solidaridad con los rivales, sea cual sea la situación.

Un ejemplo del respaldo del equipo teutón se dio durante el vigésimo séptimo aniversario de la tragedia de Hillsborough. Los fanáticos del Liverpool y los 'Black and Yellows', en el Estadio Anfield de Inglaterra, entonaron al unísono el famoso You'll Never Walk Alone (Nunca caminarás solo).

Ahora, en tiempos de división y planes de Donald Trump para la construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos, es el Dortmund el que una vez más lanza un mensaje de unidad a través de sus redes sociales.

"The only wall we believe in (el único muro en el que creemos)", se lee en @BVB, frase que acompañó con la su reconocida afición desde el Signal Iduna Park.

Cabe mencionar que este día, el capitán de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, también mostró su postura al tuitear: "No hay #muro capaz de detenernos si creemos en nosotros mismos. #4ctitud", publicó en su red social.