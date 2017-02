Marco Moreno/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Miguel Berchelt regresó este jueves a sus raíces peninsulares y en un ambiente de glamour, con aroma de comida yucateca, recibió en la Ciudad de México el cinturón de campeón mundial súperpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el reconocimiento ya unánime, indisputado, de la prensa y opinión pública internacional del pugilismo tras su brillante coronación del sábado pasado en Indio, California, sobre Francisco "Bandido" Vargas.

Acompañado de su apoderado y presidente de su empresa, Max Boxing, Mario Abraham Xacur, el "Alacrán" recibió el fajín verde y oro de manos del presidente del CMB, Mauricio Sulaimán Saldívar, y con la presencia del presidente de Zánfer, empresa que también lo representa, Fernando Beltrán Rendón, el director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), Juan Sosa Puerto, y el diputado federal, Jorge Carlos Ramírez Marín.

Ante "casa llena" en el lujoso restaurante Los Almendros, en el elegante sector de Polanco, en un ambiente de fiesta yucateca, Berchelt, sin huella alguna de los impactos que recibió apenas el sábado pasado, fue ungido como soberano de los súperplumas del organismo más influyente del pugilismo mundial.

“No me creo aún que pueda ser campeón del mundo, que mi nombre esté al lado de Chávez Argüello, Barrera, Morales, puedo decir que entré a la historia con letras de oro, cada que se hable de mí dirán que soy un gran campeón mundial de boxeo, no hay otro cinturón más bonito”, dijo Berchelt tras recibir el fajín.

Elegante, con un saco sport de color azul ultramarino, o "azul pavo", como esa tonalidad es calificada en la muy boxística península yucateca, el nuevo campeón añadió:

“Agradezco a Dios, sin él nada de esto sería posible, por esas veces que nunca me dejó solo llegué a Mérida buscando un sueño, un niño de 18 años, con una maleta llena de sueños, dejando a mi madre, a mis dos hermanas en Cancún, batallando a veces para comer, para levantarme, todo eso valió la pena, dicen que Dios aprieta pero no ahorca, me levanté de las adversidades”.

Satisfecho, evidentemente contento, Mario Abraham dijo por su lado: “Recuerdo la primera vez que Berchelt llegó conmigo, cargando una mochila llena de ilusiones, y verlo lograr su sueño de ser campeón del CMB seis años después es un orgullo, vamos a lograr que haga una gran carrera”.

Flanquean a Miguel Berchelt, Mauricio Sulaimán (i), presidente del CMB, y Juan Sosa Puerto, titular del Instituto del Deporte de Yucatán.

La siguiente pelea

Rodeado por el penetrante, pero delicioso aroma de la salsa de chiles habaneros fritos, listos para bañar los panuchos, la cochinita pibil y otras joyas de la gastronomía yucateca, el empresario, originario de Mérida, dejó entrever que la primera defensa del "Alacrán" podría ser en Yucatán o Quintana Roo.

En tanto, Fernando Beltrán felicitó a Berchelt por su logro, remando contracorriente, pues tenía todo en contra que le permitió aprovechar una oportunidad única:

Es un gran orgullo para nosotros el tener un campeón del mundo de la calidad de Berchelt que estamos seguros hará historia en este deporte”, indicó el promotor tijuanense y socio de Mario Abraham.

A su vez, Mauricio Sulaimán destacó el valor de Berchelt y, también, la valentía del ‘Bandido Vargas’.

“Ha entrado por la puerta grande al CMB, ha vencido a un gran campeón y estamos seguros que vamos a hablar por mucho tiempo de Miguel Berchelt”, externó Sulaimán, quien recomendó un largo descanso al ‘Bandido’ Vargas.