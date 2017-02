Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El doble ex campeón mundial, Antonio DeMarco, superó por amplia y clara decisión unánime al voluntarioso y aguantador Luis Solís, originario del Puerto de Progreso, a quien mandó a la lona en el segundo asalto, para terminar por vencerlo con un contundente veredicto de 99-89 en las tarjetas de los tres jueces, informa Notimex.

Tony De Marco (33-6-0, 23 ko’s) dejo ver que su larga ausencia del ring más d eun año, le costó encontrar su ritmo, pero dominó su pelea de principio a fin en base a mejor boxeo, experiencia y cambios en su ofensiva, sin embargo, el Muecas Solís (24-7-1, 17 ko’s) fue siempre peligroso, sobre todo al contragolpe, y exhibió una muy buena preparación.

"Me cobró el no pelear en 14 meses, no estoy muy satisfecho, pero entiendo que es un proceso y lo importante es que confirme que la pasión sigue y pronto vere con la empresa cuando regreso de nuevo" dijo DeMarco.

Por su parte, la boxeadora mexicana Arely Muciño tuvo una exitosa presentación en 2017 al vencer por decisión técnica unánime a la capitalina Kandy Sandoval, en la pelea estelar en el Gimnasio Municipal de Tecate, Baja California.

Un choque de tú a tú en peso supermosca en la velada de Zanfer protagonizaron ambas pugilistas, con ventaja para la regiomontana, quien sufrió un corte en el noveno round y no pudo continuar, por lo que debieron irse a las tarjetas y el triunfo fue suyo, por 90-80, 88-84 y 87-83.

Con el objetivo de encaminarse a una pelea de título del mundo en las 112 libras, la “Ametralladora” (23-3, 10 KOs) tenía que dar una gran actuación sobre Kandy (16-8-1, 2 KOs) y eso hizo desde el inicio, con ritmo y agresividad, ante una oponente que no se dejó tan fácil y que se creció al castigo.

Un cabezazo accidental ocasionó un corte en el párpado derecho de Arely, quien luego de la revisión médica no tuvo la posibilidad de seguir en liza, por lo que debieron irse a las tarjetas para un nuevo triunfo de la ex campeona mosca CMB, AMB y FIB, que va por el de la OMB.

"Desafortunadamente se dio el cabezazo accidental y fui la más perjudicada en mi párpado derecho, la pelea estaba muy bien, yo me sentía en ritmo, conseguimos el triunfo y le pedí a mi empresa me consigan la pelea de título mundial”, dijo Arely.