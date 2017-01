Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La boxeadora mexicana Yazmín Rivas admitió que lleva todo en contra para enfrentar a Amanda Serrano, pero dejó en claro que viajará más que motivada a Nueva York para destronar a la puertorriqueña, informa Notimex.

La Rusita Rivas (35-9-1, 10 KO´s) retará el próximo sábado a Serrano (30-1-1, 23 KO´s) por el cetro supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), además de que estará en juego el Cinturón Diamante del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Estoy supermotivada y más ahora que voy por el de la OMB y nos enteramos que vamos por el Diamante del CMB, hay más motivación, sé que llevo todo en mi contra, eso es un factor importante para sacar todo lo que traigo y para ganar”.

Luego de terminar su intensa preparación el viernes con una sesión de diez rounds de sparring, dijo que está a solo una libra del límite de la división, que es de 122 libras, “el trabajo difícil ya se hizo”.

Además de llegar como víctima ante la campeona en cuatro diferentes divisiones, la ex monarca mundial espera que los tres jueces, todos de Nueva York, no influyan en el resultado.

“Voy motivada, a echarle más ganas, a dar todo, no dejar nada para después, será todo en el momento, quiero que sea una pelea clara, sobre todo porque los tres jueces son de Nueva York, ella es puertorriqueña pero sabemos que radica ahí”, comentó.

Otra situación que no se pudo resolver fue el permiso de trabajo para su entrenador y hermano Abel Rivas, quien no podrá hacer el viaje a Estados Unidos, “llevo todo en mi contra, pero eso me motiva más para darlo todo”.

Rivas viajará el martes próximo a Nueva York, con escala en la Ciudad de México, lista para cumplir con los últimos requisitos, como promoción y pesaje, y buscar el título del mundo el sábado 14 en el Barclays Center de Brooklyn.