Brandon Linder, el mejor pagado de la NFL

JACKSONVILLE.- Los Jacksonville Jaguars han convertido a Brandon Linder uno de los centros mejor pagados de la NFL.

Linder firmó una extensión de cinco temporadas válida por poco más de 50 millones de dólares este martes, de acuerdo a una persona familiar con las negociaciones. El acuerdo llegó en la víspera de que los Jaguars reporten al campamento de entrenamiento, informó el portal ESPN.

La persona habló con The Associated Press bajo condiciones de anonimato porque los Jaguars no revelan detalles contractuales.

"Brandon ha probado sobre el campo que es capaz de actuaciones altamente productivas, y este es un negocio de alto desempeño", dijo Tom Coughlin, vicepresidente ejecutivo de operaciones del club.

"Esperamos su continuo desarrollo de liderazgo como ancla de nuestra línea ofensiva. Brandon se ha ganado este nuevo contrato y las altas expectativas que le acompañan".

El salario promedio anual de Linder de 10 millones de dólares es el mayor para cualquier centro en la liga, y el convenio incluye más de 20 millones de dólares garantizados. NFL Network reportó el dinero garantizado en 24 millones de dólares. Alex Mack de los Atlanta Falcons y Travis Frederick de los Dallas Cowboys son los únicos centros de la NFL con mayor dinero garantizado en sus convenios.

Linder, un recluta de tercera ronda procedente de Miami en el 2014, ha iniciado 31 partidos en tres campañas. Se perdió dos juegos por lesiones de rodilla y tobillo la temporada pasada. También se quedó fuera de un juego como novato y se perdió 13 del 2015 por una lesión en el hombro. Hizo el cambio de guardia a centro en el 2016, y los Jaguars claramente creen que es capaz de jugar a un nivel All-Pro.

"Significa el mundo para mí", expresó Linder. "Me encantaría jugar aquí toda mi carrera. Me enamoré de esta ciudad, y nos esperan cosas grandes, cambiar la cultura... No podría pensar en un lugar mejor para jugar mi carrera".

Linder es el primer recluta de draft en renovar con Jacksonville durante el mandato de cuatro años del gerente general Dave Caldwell. Se espera que el receptor abierto Allen Robinson y el linebacker Telvin Smith sean los siguientes en la fila para recibir extensiones.