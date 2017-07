Zidane González, motivo de bullying en Twitter

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras su debut en la Sub-15 de Morelia el fin de semana pasado, el joven jugador mexicano Zinedine Zidane González Pérez de tan solo 15 años, ha generado burlas en las redes sociales, únicamente por llevar el nombre del actual entrenador del Real Madrid.



De acuerdo con Milenio La Afición, Zinedine González es futbolista de las categorías juveniles del conjunto michoacano; quien debido a que porta el nombre del astro francés, además de que sus apellidos son comunes en nuestro país, ha sido víctima de bullying, principalmente en Twitter, por lo atípico que suena.

La particularidad de que el menor fuera bautizado como Zinedine Zidane es su fecha de nacimiento que, según informa la Liga MX en su sitio web, es el 18 de marzo de 2002, dos días antes de la final entre Real Madrid y Bayer Leverkusen por la Champions League en donde el francés anotó uno de los goles más recordados en la historia del torneo.

Los comentarios...

"Ya me imagino la cura que se echaban sus compañeros en la escuela cuando se presentaba como Zinedine Zidane González Pérez", "lo más c... no es llamarse Zinedine Zidane, sino apellidarse González Pérez", "Zinedine Zidane González Pérez, Toni Kroos Sánchez Hernández, David Beckham Martínez Ramírez, Paolo Maldini Gómez Torres. Mexicanos en Qatar 22" son algunas de las publicaciones que rondan en las redes sociales para mofarse del jugador de Morelia.

Esta situación ya se había visto antes en el canterano de 14 años de edad del club Santos, Ronaldo Zinedine Hernández.