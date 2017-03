Agencias

LEVERKUSEN, Alemania.- Kai Havertz, mediocampista de 17 años del Bayer Leverkusen, no podrá ver acción en la Champions League debido a que la escuela se cruzó en su camino, pues fue baja de la convocatoria debido a que debe presentar exámenes muy importantes.

El conjunto de las aspirinas informaron en Twitter la situación de su juvenil, incluso, la cuenta en inglés tomó con humor el tema.

“Tu cara cuando juegas en la Bundesliga y #UCL (UEFA Champions League) a los 17, pero no puedes evitar los exámenes”, escribió el club en su cuenta de Twitter.

Bayern Leverkusen enfrentará al Atlético de Madrid en la Vuelta de los Octavos de Final el miércoles en el Estadio Vicente Calderón, y tiene una desventaja de 4-2.

That face you make when you're playing in the #Bundesliga and #UCL at 17, but still can't get out of your exams... 😜 pic.twitter.com/mgvv7vEVVd

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 14 de marzo de 2017