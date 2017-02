Toluca busca 'la cereza del pastel' del centenario

Agencias

TOLUCA, Estado de México.- El Toluca llegó este domingo a los 100 años. Un equipo grande indudablemente, y aunque quizá no cuenta con tanta popularidad como el América o las Chivas, en cuanto a campeonatos y triunfos los Diablos Rojos son uno de los equipos más importantes del futbol mexicano, especialmente en las últimas décadas.

Este domingo 12 de febrero Toluca llegó al liderato de la tabla general al alcanzar 13 puntos luego de triunfar ante los Tiburones de Veracruz, por 1-0. Era lo que se esperaba, la victoria. Pero ¿le alcanzará al equipo escarlata para conseguir un título más de liga?

En los últimos torneos las cosas no han ido bien para los ‘escarlatas’ y eso se refleja en el último campeonato conseguido hace siete años en el Torneo Bicentenario 2010, en serie de penales contra Santos Laguna, recuerda Milenio Digital.

Desde entonces, no han logrado clasificar en ocho ocasiones, cinco torneos tuvieron su pase a la Liguilla, donde únicamente llegaron a una final, la cual perdieron ante Xolos (Apertura 2012). Las otras cuatro ocasiones, los Diablos fueron eliminados en semifinales por América, León y Tigres en dos ocasiones.

Apertura 2010 – No clasificado 11vo.

Clausura 2011 – No clasificado 12vo.

Apertura 2011 – No clasificado 13vo.

Clausura 2012 – No clasificado 10mo.

Apertura 2012 – Clasificado 1ro. Perdió la final vs. Xolos

Clausura 2013 – No clasificado 13vo.

Apertura 2013 – Clasificado 5to. Eliminado en semifinales por América

Clausura 2014 – Clasificado 2do. Eliminado en semifinal por León

Apertura 2014 – Clasificado 4to. Eliminado en semifinal por Tigres

Clausura 2015 – No clasificado 10mo.

Apertura 2015- Clasificado 2d0. Eliminado en semifinal por Tigres

Clausura 2016- No clasificado 11vo.

Apertura 2016 – No clasificado 10mo.

Para los Diablos Hernán Cristante es el encargado de lograr lo que el Club América no pudo: cerrar la celebración con un campeonato. La tarea de la leyenda del Toluca no es fácil, pues carga con el fantasma de la máxima leyenda de los Diablos, José Saturnino Cardozo, entrenador con quien no lograron si quiera el pase a la final.

El Toluca va por una estrella más y reafirmar de esta manera su condición como grande del futbol mexicano, por lo menos en este su primer siglo.

Palmarés del Toluca: