Campeón penínsular se consagra: 'Alacrán' consigue título CMB

SALVADOR RODRÍGUEZ/ ESPN Digital

CALIFORNIA, EU.- El cancunense Miguel ‘Alacrán’ Berchelt se convirtió en el segundo campeón mundial en la historia del boxeo quintanarroense al noquear de manera tan magistral como dramática al siempre valiente y guerrero Francisco ‘Bandido’ Vargas en un sangriento combate desde el Fantasy Springs Casino de Indio, California.

El formado en Yucatán se echó al hombro el campeonato Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo luego de obligar al réferi Raúl Caiz Jr. a detener el pleito a los 2:19 minutos del undécimo capítulo de 12 pactados, debido en gran parte a los cortes que ya tenía en las cejas el hasta ese momento campeón del mundo.

‘Bandido’ Vargas comenzó fuerte la pelea y logró alertar a un ‘Alacrán’ que se notó muy nervioso en el primer episodio, pero en el segundo el cancunense avecindado en Mérida, metió un uper que hizo trastabillar al campeón y le hizo darse cuenta de sus posibilidades en la pelea.

Para el cuarto episodio, ya Vargas lucía un corte en el párpado izquierdo, el mismo corte que sacó ante Takashi Miura, luego ante Orlando Salido y que le hizo parar más de seis meses esperando que cicatrizara de buena manera, aunque en realidad eso no sucedió.

Cayó la sangre en el rostro del ‘Bandido’ y también cayó el castigo de parte de los pesados nudillos de Berchelt que capoteó los chispazos del campeón y metió fuerte las manos hasta provocar más caída de sangre en el rostro del ‘Bandido’, ahora del párpado derecho que además se estaba inflamando.

En la segunda mitad de la pelea, Vargas comenzó a ir hacia atrás, pero valiente, peligroso como siempre; sin embargo, esta vez no tuvo la fortuna de colocar los impactos que cambiaran el rumbo de la pelea y fue Berchelt quien aprovechó el momento para obligar a que entonces el medico comenzara a revisar las heridas de Vargas.

Aunque le dejaron seguir, al final el dominio de Berchelt, pese al corazón de Vargas, provocó que el réferi detuviera la pelea en el 11 pese a las intenciones de Francisco de continuar en la pelea y la gran preparación de Berchelt que seguía castigando al ahora excampeón del mundo.

Con hambre de campeón

“Es un gran campeón, tiene mucho corazón, no por nada tiene dos peleas del año, con Takashi Miura y con Orlando Salido, pero también tengo corazón, sabía que mi futuro dependía de aquí e hice lo necesario para ganar”, dijo Berchelt a HBO al finalizar la pelea. “Soy joven, tengo hambre, era un sueño pelear por HBO y ser campeón del mundo. Vamos a descansar, fue una gran pelea, muy dura, voy a ir a celebrar con mi familia a Cancún”, destacó el flamante campeón verde y oro.

“Quiero felicitar a Berchelt, hizo una gran pelea. salí cortado, la sangre no me dejó pelear bien. Jamás pensé en rendirme, soy un guerrero e iba a pelar hasta el final, la sangre no me dejaba ver pero yo seguía peleando. Mientras estés peleando hay oportunidad de ganar, no me iba a dar por vencido, desgraciadamente me pararon la pelea”, confió Vargas.

Con este resultado, Vargas perdió el invicto y se quedó con marca de 23-1-2 y 17 nocauts, mientras que Berchelt, de 25 años, se quedó con 31-1 y 28 nocauts. Su siguiente paso sería exponer ante el japonés Takashi Miura, que en la pelea coestelar derrotó a Miguel Román en una pelea eliminatoria.

