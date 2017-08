Otro campeón sin apoyo para ir a mundial

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Sánchez, campeón nacional de Wushu (Kung fu), clasificó al Mundial de Rusia, que se estará realizando del 27 de septiembre al 3 de octubre de este año; sin embargo, su participación en este certamen está en duda, debido a que no cuenta con el apoyo económico, que lo obliga a pedir donaciones.

El mexicano explicó a Milenio La Afición, que consiguió su boleto a Rusia a través de “las competencias nacionales, de los selectivos que hacen (distrital, estatal y nacional)”, donde “los primeros lugares por lo regular van a una concentración, ahí seleccionan solo a algunos para competir. Este año no hubo concentración, me parece que es parte de que no hubo presupuesto para pagar, pero al parecer cambiaron los parámetros para elegir a los que iban a competir”.

Es la segunda vez que Sánchez es seleccionado para representar a México en un Mundial, aunque la primera vez sí tuvieron todo el apoyo para asistir a Turquía, en esta ocasión se requiere de 71 mil pesos para poder cubrir los gastos de transporte, asistencia, alimentación y hospedaje en Kazán, Rusia.

El seis veces campeón nacional de kung fu mencionó que hay más compañeros que se encuentran en esta situación, pero ante la gran suma económica que necesitan juntar, algunos de ellos decidieron no asistir al Mundial por la falta de recursos.

Para Ricardo Sánchez, el no contar con el dinero no ha sido impedimento para tratar de conseguir su objetivo, ya que hizo una campaña en una página de donaciones, buscando juntar el dinero suficiente para competir el próximo mes de septiembre en Rusia.

Ricardo Sánchez no quita el dedo del renglón y “aunque tenga que endeudarme”, piensa estar el próximo mes de septiembre en Kazán, Rusia.