CIUDAD DE MÉXICO.- Al mexicano Miguel Berchelt le dijeron alguna ocasión que nunca haría nada en el boxeo, algo que lo motivó y este día puede presumirse como campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"Nunca dejes que nadie te diga que no puedes. A mí me dijeron que no podía, que nunca podría ser nadie en el boxeo y a esa persona le doy las gracias porque me sacó el coraje y las ganas para lograrlo", dijo el oriundo de Cancún, Quintana Roo, informa Notimex.

El "Alacrán" Berchelt recibió este jueves el título en un restaurante de la Ciudad de México, acompañado del titular del organismo, Mauricio Sulaimán Saldívar, y los promotores Fernando Beltrán y Mario Abraham, quienes han llevado su destino en el deporte de los puños.

"Llegué a Mérida buscando un sueño, siendo un niño, dejando cosas, a mi madre y dos hermanas en Cancún, batallando a veces para comer. Empecé a los 15 a boxear, un poco grande, son 10 años de trabajo, no los podía defraudar y sacamos el resultado", dijo.

La batalla del sábado anterior en Indio, California, fue una guerra entre mexicanos, donde Miguel venció por nocaut técnico a Francisco "Bandido" Vargas en el undécimo round, "no creía haberle ganado, de ahí vienen mis lágrimas, no era favorito".

Añadió que tras sobreponerse a esa situación y coronar su carrera boxística, dicha pelea llegó en el momento exacto de su carrera, luego de que le negaron la oportunidad de enfrentar al puertorriqueño Román Martínez por el cetro de la OMB.

“Creo que me gané el respeto del mundo boxístico porque mucha gente pensaba que no iba a ganar”

"Nos dio la vuelta 'Rocky', sabía lo que le iba a esperar, se fue con una oferta mejor de dinero contra Vasyl Lomachenko. Los tiempos de Dios son perfectos, por algo tengo ahora el del CMB, creo que me gané el respeto del mundo boxístico porque mucha gente pensaba que no iba a ganar, que me iba a noquear", añadió.

Agradecido con Fernando y Mario, dijo que aún no asimila que su nombre está junto al de históricos como Julio César Chávez, Erik Morales y otros campeones del CMB, "con letras de oro, siempre soñé con este título, se siente bien".

Finalmente, tras agradecer a su mamá, quien lo alentó luego de sufrir su única derrota profesional, y a su esposa, quien "cuida mi alimentación y hace que me porté bien", espera retos más complicados, pero está listo para el que sea.

"Hay que prepararnos más fuerte y mejor, hicimos lo más difícil, ganamos de manera contundente. Ésta es de las divisiones más competidas con Lomachenko, 'Bandido', Orlando Salido, el mandatorio es Takashi Miura, vamos a tomar un descanso y regresar con más ganas", concluyó.