"El Canelo" quiere gritarle al mundo que es el mejor boxeador

LAS VEGAS.- Saúl “Canelo” Álvarez lo tiene claro, el 16 de septiembre en la Arena T-Mobile de Las Vegas gritará al mundo entero que es el mejor peleador en todo el boxeo profesional.

El tapatío intentará arrebatar al kazajo Gennady Golovkin el campeonato mundial mediano, avalado por las cuarto organizaciones de boxeo (WBA, WBC, FIB e IBO), afirma el portal de Aristegui Noticias.

“He dicho en repetidas ocasiones que no temo a ningún oponente, y ahora lo voy a probar ingresando al cuadrilátero contra ‘GGG’ (Golovkin). Cuando suene la campana final, todos sabrán que ésta es la era de “Canelo”, y que soy el mejor peleador en todo el boxeo”, indicó.

