México.- Canelo Álvarez no ha sido uno de los críticos más activos al anunciado combate entre Floyd Mayweather y Conor McGregor, incluso, dijo sentir aún un amplio respeto por ambos, pero de eso a que vaya a celebrar el acuerdo por su pleito, hay un mundo de distancia, indicó ESPN en su portal.

Como parte de su visita a ESPN, el bicampeón del mundo fue sincero al hablar de la pelea entre el boxeador y el artemarcialista, dijo que es una pelea en la que ya todos sabemos lo que va a pasar, y que no afectará para nada su pago por evento ante Gennady Golovkin de septiembre 16, puesto que hay público para todo.

"Tengo respeto por los dos, a él (Mayweather) en su deporte y a él (McGregor) en el de él, pero esta combinación es puro show. Van a dañar mucho al boxeo con esta pelea", dijo Canelo, quien se refirió a su combate contra GGG como el pleito que sí pidieron los fans.

"He tratado de no comentar, porque la gente sabe que es puro show, sé lo que va a pasar, siempre he dicho que el boxeo me gusta hacerlo yo, no soy muy fan de ver las peleas y menos una como esta (de Floyd y Conor), veo las peleas interesantes, esto no", añadió Canelo, quien el jueves cerraba la gira de prensa con GGG y la comitiva de Golden Boy Promotions.

Cuando a Saúl se le preguntó si pedía a la gente comprar su pago por evento con Golovkin, y no el de Mayweather y McGregor, así respondió el mexicano: "Para todos sale el sol, cada quién hace lo suyo, la gente sabrá si la compra o no, están en su derecho".

Quienes sí criticaron la pelea fueron Gennady Golovkin, quien va a exponer sus títulos de peso mediano ante Canelo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, y Óscar de la Hoya, quienes aseguran que esta pelea es un show de comedia y algo que no tiene sentido.

La molestia del promotor es obvia, el trabajo para concretar la pelea entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin fue arduo y sólo por tratar de ganar la partida en el pago por evento Mayweather ha hecho al vapor el duelo con McGregor cuando se sabía que buscaban fecha para octubre o noviembre.