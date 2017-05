Canelo rechaza el cinturón Huichol antes de ganarlo

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Saúl Álvarez no está interesado en conservar relaciones con el Consejo Mundial de Boxeo, al menos no por ahora, situación que tiene como resultado el rechazo del cinturón huichol, informa Milenio en su portal web.

En entrevista posterior a su llegada al MGM Grand, el peleador tapatío reveló sus razones para rechazarlo, que están relacionadas con el Consejo Mundial de Boxeo y resaltó que la decisión no tiene nada que ver con el trabajo de artesanos mexicanos.

El origen del desacuerdo del mexicano y organismo comenzó cuando el WBC entregó el cinturón que le pertenecía al kazajo Gennady Golovkin.

“El cinturón que me costó sudor, esfuerzo, que me costó todo le fue entregado a Golovkin así… sin ni siquiera entrenar. Yo tenía una batalla legal y aún así no me quisieron esperar a resolver ese problema”, reveló el tapatío.