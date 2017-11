Checo Pérez llega quinto en la clasificación del GP

Agencia

MÉXICO.- Después de superar con éxito la etapa de clasificación, Sergio Pérez saldrá desde la quinta posición en el Gran Premio de Brasil.

A pesar de que el piloto mexicano terminó la Q3 en el sexto puesto, una sanción impuesta a Daniel Ricciardo por haber realizado un cambio de piezas en el motor de su monoplaza le otorgó al Checo el quinto lugar en la parrilla de salida, mientras que su compañero de Force India, Esteban Ocon quedó fuera de la última fase de calificación y largará desde el lugar 11, indica Marca en su portal.

También te puede interesar: México será sede del Campeonato Mundial de Jetski

INITIAL CLASSIFICATION (END OF QUALIFYING): @ValtteriBottas claims his third career pole #BrazilGP 🇧🇷 #F1 #Quali pic.twitter.com/DU2rFxE1yk