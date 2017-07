¡Es oficial! Chelsea ficha a Álvaro Morata

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Chelsea contará en su ofensiva con Álvaro Morata por lo menos para las próximas cinco temporadas, informa López Dóriga.

El nuevo jugador del Chelsea llega al club londinense tras un acuerdo entre la directiva de los Blues y el Real Madrid por 80 millones de euros más objetivos.

