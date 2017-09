Chiapas se impone ante Saltillo en Tenis

Agencia

COAHUILA.- En uno de los mejores duelos en lo que va del torneo, el tenista chiapaneco, José Rodríguez, derrotó por parciales de 6-3, 5-0 y retiro al saltillense Cristian Martínez.

El tenista chiapaneco tuvo un inicio incierto ya que el “Pollo” jugaba ante su afición y tenía la confianza para sacar el resultado, pero conforme fueron pasando los juegos, Rodríguez logró salir avante hasta conseguir la victoria, informó el portal Vanguardia MX.

“Fue un partido duro entre paréntesis, el primer set lo ganamos 6-3 y en el segundo dominamos completamente, un partido que fui de menos a más y sorteando la altura que es complicado para mí”, dijo.

Para Rodríguez jugar contra el “Pollo” no era algo nuevo y a pesar de ser un rival duro adentro de la cancha sacó lo mejor de sí y ahora está en semifinales.

“Ya había jugado contra él, era un rival duro, pero adentro de la cancha sabíamos que no nos sacaría el resultado”.

“Hoy lo que me ayudó es que me sentí sacando muy bien, nos ayudó bastante a conservar ahí y estar firmes en la suma de juegos”, comentó.

Para la semifinal no la tendrá sencillo y jugará ante Luis Patiño, uno de los favoritos para ganar el torneo.

“Para las semifinales tengo que jugar suelto, ya he perdido la serie contra Patiño 4 veces y no queda nada más que soltarse y no tengo nada que perder”.

Así José Rodríguez eliminó a uno de los favoritos en conseguir el torneo y buscará poner en alto el nombre de Chiapas.