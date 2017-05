Agencia

México.- Javier “Chicharito” Hernández fue destacado por FIFA por convertirse en el máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana, indicó Televisa deportes.

El delantero anotó en el minuto 88′ ante Croacia el pasado sábado, en partido de preparación rumbo al Hexagonal de la Concacaf, en la derrota 2-1 del Tricolor.

Javier Hernandez will go into the 2017 #ConfedCup as 🇲🇽Mexico’s all-time leading goalscorer! 👏

📰➡️https://t.co/a8MoAOwnqy pic.twitter.com/9VbLYFF6Ku