¡Es oficial! 'El Chicharito' jugará con el West Ham

Agencia

Ciudad de México.- El atacante mexicano regresa a la Premier League, donde ya jugó con el Manchester United. El West Ham y el Bayer Leverkusen llegaron a un acuerdo para que Javier Hernández juegue en Inglaterra para la siguiente campaña.

Los ‘Hammers’ pagaron alrededor de 21 millones de dólares por los servicios del delantero de la Selección Mexicana, informa el portal de López Dóriga.

También te puede interesar: 'Chicharito' exige sueldo millonario al West Ham United

A deal has been agreed for @CH14_https://t.co/6oTXPx6VTr