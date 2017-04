Agencias

ALEMANIA.- Al vivir en Alemania, Chicharito Hernández y Marco Fabián han fortalecido su amistad, pero eso no evitó que el jugador del Leverkusen 'enloqueciera' tras perder en una maquinita contra Marco Fabián, informa el portal de Récord.

A través de Instagran el elemento del Eintracht Fráncfort compartió un video en el que se escucha la frustración de Javier tras preder en las carreras, mientras el mediocampista levanta los brazos en señal de victoria.

"¡No, es que con esta cara no puedo ganar, no puedo ganar... por una nariz me ganaron", dijo el artillero.