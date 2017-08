Ciclista ganador del Tour Francia anuncia su retiro

Agencia

ESPAÑA.- El ciclista español Alberto Contador, ganador de siete grandes vueltas ciclistas, entre ellas dos Tour de Francia, anunció este lunes en las redes sociales que se retirará después de la Vuelta a España, que culmina el 10 de septiembre.

"Hago este video para informar dos cosas. Una es que participaré en la próxima Vuelta a España a partir del 19 de agosto y la segunda es que será mi última carrera como profesional", dijo en una publicación en Instagram el ciclista madrileño de 34 años de edad, informa Medio Tiempo.

"Lo digo contento, no con pena. Es una decisión que he pensado muy bien y no creo que haya una despedida mejor que en la carrera de casa y en mi país. Estoy seguro que van a ser tres semanas de ensueño, disfrutando de su cariño y estoy deseoso de que llegue", afirmó.

El español dominó a finales de los años 2000 el panorama ciclista internacional, ganando el Tour de Francia en 2007 y 2009 y el Giro de Italia y la Vuelta a España en 2008.

También ganó la vuelta francesa de 2010 y la ronda italiana de 2011 pero ambas victorias le fueron retiradas en 2012 tras dar positivo en un control antidopaje en el Tour de 2010 por algunos nanogramos de clembuterol.

Esa sanción marcó un antes y un después en su carrera. A pesar de ganar todavía dos Vueltas a España (2012, 2014) y el Giro de Italia de 2015, el Pistolero nunca pudo volver a subirse al podio en París.

En el último Tour de Francia, aunque firmó un discreto noveno puesto en la general, se convirtió en protagonista con dos escapadas de decenas de kilómetros en dos de las etapas más exigentes del recorrido.